Caravana trabalhista realiza palestras na sede da OAB em Vilhena

Na próxima quarta-feira, 26, a partir das 19h00 a “Caravana Trabalhista” estará realizando uma série de palestras com advogados especialista em relações de trabalho, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) subseção de Vilhena.

Estarão ministrando as palestras o juiz do trabalho André Sousa Pereira, o vice- presidente da Abrat/Região Norte e secretário da Aronatra, Vitor Martins Noé e a advogada trabalhista, delegada da Aronatra e conselheira da OAB/RO, Glória Chris Gordon.

Na oportunidade será abordado os principais pontos da reforma trabalhista e do direito individual do trabalho.

As inscrições deverão ser realizadas no site e na entrada do evento será cobrado 1 kg de alimento não perecível.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação