CEREJEIRAS: Após matéria do Extra, diretora de hospital volta atrás e emite novo comunicado

Na manhã deste sábado, 21, servidores do hospital São Lucas do município de Cerejeiras entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde relataram que após a matéria veiculada, a diretora voltou atrás e emitiu novo comunicado a respeito do uso de aparelho celular no recinto.

De acordo com o novo comunicado fixado na parede do hospital municipal, a diretora Marly Alves de Oliveira, assina dizendo que os aparelhos deverão permanecer em modo silencioso.

Leia a nota na íntegra:

Texto e Foto: Extra de Rondônia