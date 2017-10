“LUZ DA INFÂNCIA”: Dos três presos em operação de combate à pedofilia em RO, um é evangélico

Três pessoas foram presas em Rondônia – duas em Porto Velho, e uma em Ouro Preto do Oeste, na megaoperação de combate à pedofilia “Luz na Infância”, desencadeada nesta sexta (20), em 24 estados, resultando na prisão de 82 pessoas. A ação foi realizada pela Polícia Civil de 17 estados, em parceria com a Polícia Federal.

Em Rondônia, as prisões ocorreram em virtude dos suspeitos armazenarem material pornográfico de crianças menores de 10 anos, segundo afirmou o delegado da Polícia Civil, André Carlli. Entre os três detidos na capital, um deles é evangélico.

As prisões foram em flagrante, resultantes do cumprimento de 92 mandados de busca e apreensão em 24 estados e no Distrito Federal.

No Distrito Federal foram presas quatro pessoas, uma no Espírito Santo, oito em Goiás, duas no Maranhão, oito em Minas Gerais, duas no Pará, duas na Paraíba, duas em Pernambuco, seis no Pará, duas no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Norte, oito no Rio Grande do Sul, três em Santa Catarina, três em Sergipe, 25 em São Paulo e duas em Tocantins.

Fonte: Rondoniaovivo e Agência Estado