PM realiza “Operação Segurança Total III” em Vilhena

Na noite da última sexta-feira, 20, até a madrugada de sábado Policiais Militares (PM) realizaram a “Operação Segurança Total III”, na cidade de Vilhena, em comemoração ao 29º aniversário de criação do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), celebrado no dia 22 de outubro. Objetivo foi de intensificar as ações policiais proporcionando maior sensação de segurança aos vilhenenses.

Operação

Com auxílio de Policiais Rodoviários Federais (PRF), os Policiais Militares realizaram policiamento ostensivo em vias públicas urbanas, com comandos de abordagens a veículos e revistas em pessoas, a fim de verificar a ocorrência de ilícitos e reprimi-los de forma legal.

Operação atuou principalmente em locais onde havia aglomeração de pessoas para prevenir as ações delituosas, combater o tráfico de drogas e armas, coibir a prática de crimes, combater o porte ilegal de armas, inibir o cometimento de infrações de trânsito, prevenir a prática de atos de vandalismo, realizar abordagens em pessoas com atitudes suspeitas, assim como cumprir mandados de prisão.

Durante a ação policial foi registrado boletim de ocorrência, por desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito e posse de entorpecente.

Texto e Fotos: Assessoria