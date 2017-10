Ranking aponta Ivo Cassol como o pior político do Brasil

O senador Ivo Cassol (PP), de Rondônia, é considerado o pior político do Brasil, segundo informações publicadas no “Ranking dos Políticos”.

O jornalista brasiliense Claudio Humberto, editor-chefe do Diário do Poder, ex-assessor do ex-presidente Fernando Collor e considerado um dos maiores comentaristas políticos do Brasil, reafirmou o ranking em seu site em publicação neste sábado, 21.

Segundo o site “Ranking dos Políticos”, há uma série de critérios para um político ser o melhor o pior do país. A pontuação dos políticos é definida de acordo com os dados sobre gastos, assiduidade, fidelidade partidária e processos judiciais.

São consideradas como válidas as informações vindas de fontes oficiais, como sites governamentais e de veículos de mídia de primeira linha. Além disso, são acompanhadas as votações mais importantes, e se pontua os políticos de acordo com sua qualidade legislativa. O valor das leis analisadas é definido por um Conselho de Avaliação de Leis, levando em conta o quanto elas ajudam ou atrapalham o país.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação