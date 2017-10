VEC confirma participação no rondoniense 2018

Antes do apito final, o Vilhena Esporte Clube (VEC) confirmou sua participação do Campeonato Rondoniense 2018. O presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), Heitor Costa, recebeu o termo de confirmação do próprio presidente do VEC, José Dalanhol, conhecido como “Gaúcho do Milho”

Durante a reunião, o presidente FFER parabenizou a postura apresentada pelo Lobo do Cerrado na competição deste ano, demonstrando respeito, com toda a equipe técnica da entidade.

O Presidente do VEC destacou que clube vai disputar o campeonato, e aguardará o congresso que será no dia 10 de novembro para definir os detalhes do campeonato. Além do VEC, Rondônia e Guajará confirmaram suas vagas na competição, restando apenas o Ariquemes Futebol Clube.

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com o Presidente do Ariquemes, Claudio Silva Correia e disse que mandou o oficio do termo participação para Federação de Futebol do Estado de Rondônia, mas não recebeu a confirmação do clube no campeonato. “o Ariquemes está há 12 anos no rondoniense e nunca tivemos problemas com documento, realmente não sei o que está acontecendo”, ressaltou Claudio.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Paulo Ricardo