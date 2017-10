COLORADO: internauta denuncia que bairro está sem água e rede está quebrada há quatro dias

Na tarde deste domingo, 22, a redação do Extra de Rondônia recebeu denúncia e fotos de um internauta, onde relata que seu bairro está sem água há quatro dias.

De acordo com o internauta, mora na Rua Trombeta, no Bairro Minas Gerais, em Colorado, e um cano da Companhia de Águas e Esgoto do Estado de Rondônia (Caerd) está há quatro dias quebrado e jorrando água, com isso, os moradores estão sofrendo, sem água para os afazeres necessários.

De acordo com o denunciante, já avisou a companhia por diversas vezes, porém, até a tarde deste domingo, nada para resolver o problema havia sido feito. A comunidade pede para quem for responsável pelo setor que vá até ao local e resolva o problema o mais rápido possível.

