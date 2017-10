Confraternização entre amigos termina com uma pessoa morta em Vilhena

Uma confraternização entre amigos que teve início na noite de sábado, 21, em uma residência localizada no Bairro Cidade Verde, terminou com uma pessoa morta a golpe de faca.

De acordo com o boletim de ocorrência, já durante a madrugada deste domingo, 22, a vítima identificada como Andrei Ricardo Teodoro da Silva, pediu para que Pablo Marcelo Pereira parasse de discutir com a esposa, porém, o mesmo não gostou e em posse de uma faca, desferiu um golpe no tórax da vítima.

Testemunhas socorreram a vítima, que era funcionário do frigorífico JBS, ao Hospital Regional de Vilhena, mas minutos após dar entrada no pronto-socorro, Andrei não resistiu ao ferimento, e foi a óbito.

O autor do crime, foi detido pelos próprios colegas que estavam na festa até a chegada da Polícia Militar, que o conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para o registro da ocorrência.



Texto e fotos: Extra de Rondônia