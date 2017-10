Em cidade de RO, com 5.697 habitantes, Câmara gastou mais de R$ 600 mil em nove meses

O Extra de Rondônia fez levantamento sobre os gastos dos vereadores do município de Parecis, localizado na Zona da Mata, e tem como municípios vizinhos, Primavera de Rondônia, Santa Luzia d’Oeste e São Felipe d’Oeste, Pimenta Bueno e Chupinguaia (L), Alto Alegre dos Parecis (O) e Pimenteiras do Oeste (S).

Com o nome de Parecis o município foi criado no dia 22 de junho de 1994, através da lei nº 573, assinada pelo Governador Oswaldo Piana Filho, com área desmembrada do Município de Pimenta Bueno.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Parecis tem 5.697 habitantes e 3.796 eleitores.

O prefeito Luiz Amaral (PMDB), repassa para a Câmara Municipal de Vereadores R$ 67 mil mensal. Sendo que em nove meses os vereadores torraram com diárias R$ 87.370, e até o momento gastaram um total de R$ 623.406,98 – em despesas com a Câmara.

O campeão da farra com o dinheiro público é quem deveria dar exemplo, o presidente da casa, Antônio Carlos Argiona Oliveira (PMDB), já gastou R$ 22.960 – seguidos de: Adalberto Amaral de Brito (PTB), 1º secretário – R$ 16.620 – Luiz Carlos Valentin de Souza (PMDB), vice-presidente – R$ 11.500 – Fabiane Alves da Silva (PMDB), 2ª secretária R$ 7.140 – Célio Siminhuk (PT), R$ 3.500 – Sérgio Leão de Araújo (PSB) R$ 8.110 – Marcos Andrade Will (PP), R$ 5.690 – Max Daniel de Carvalho (PSB), R$ 6.550 e Ivan Paula da Silva Claudio (PP), R$ 5.100.

As diárias dentro do Estado para o presidente é de R$ 400 e para os demais vereadores R$ 350 – sendo que para fora do Estado para o presidente é de R$ 800 e para os demais R$ 700.

Lembrando que segundo consta o vereador Luiz Carlos Valentin de Souza, que é o atual vice-presidente da Câmara, não mora no município de Parecis – de acordo com informações recebidas pela reportagem ele reside no município de Pimenta Bueno, onde mantem uma empresa de distribuição de gás.

