Mecânica do Valdo e Atlético vilhenense ficam com título de campeões da Taça Aciv

Finais emocionantes encerraram o campeonato da Taça Aciv 2017, na tarde de sábado, 21, na associação esportiva, em Vilhena. Apesar da forte chuva as equipes entraram em campo em busca do título de campeão.

A primeira final foi pela categoria veterano entre as equipes, Mecânica do Valdo e a anfitriã da casa Aciv. Ambas equipes buscavam o título de bicampeão numa partida muito equilibrada. Quem abriu o placar no primeiro tempo foi o time da Aciv de pênalti cobrado pelo sagueiro João Luiz que não desperdiçou a chance. A equipe anfitriã manteve o placar até o final da primeira etapa.

Na segunda etapa, Mecânica do Valdo voltou em campo com uma formação tática mais ofensiva dominando o jogo em campo, que logo em seguida empatou o placar. O ritmo da partida começou a ficar mais equilibrado, com uma expulsão de um jogador da equipe da Aciv, mas sustentou o placar até o final da partida levando a decisão nas penalidades.

Nas penalidades Mecânica do Valdo foi mais inteligente nas cobrança terminado 3 a 2, ficando com o título de bicampeão no veterano da taça Aciv 2017.

Final Livre/Aberto

A segunda final da tarde, a mais esperada pelo público espectador foi entre a favorita Titanium Futebol Clube e Atlético Vilhenense pela categoria livre. O jogou começou movimentado, com Atlético tentando sufocar o Titanium em seu campo defensivo. Com apenas oito minutos de jogo, Atlético abriu o placar de falta convertida pelo meia Walace.

Bem na defesa e aproveitando dos contra ataques, o Atlético ampliou o placar com chute de fora da área do atacante Luizinho. Titanium sentia o placar e começava a dar espaço para o Atlético, que chegava com perigo em jogadas pelo lado direito até o final da primeira etapa do jogo.

Titanium voltou para a segunda etapa pressionando o Atlético em busca de descontar o placar. Com mais posses de bola e variando as jogadas pelo meio-campo e lateral, o Titanium criava boas chances de finalização, que obrigavam o goleiro do Atlético a grandes defesas. De tanto insistir, Titanium conseguiu descontar o placar com Edilsinho.

Mesmo com a vantagem Atlético sentia a pressão do Titanium, que arriscavam ao ataque, mas na finalizações era bloqueada pela defesa adversaria. Atlético conseguiu segurar o placar até o apito final da partida e ficou o título de campeão na categoria livre/aberto.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia