“Pinóquio” do Cone Sul e o fim do recadastramento biométrico – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

PINÓQUIO I

Se há uma coisa que ninguém aceita e todos detestam é a mentira. Neste quadro, mencionamos alguns políticos que na hora das eleições prometem mundos e fundos e não cumprem. Tudo isto para conseguir alguns votos, principalmente dos mais desinformados. De acordo com radialista Alexandre Lima, da Rádio Positiva FM, o vice-governador Daniel Pereira (PSB), seria um deles. Com reduto eleitoral no Cone Sul, mais precisamente Cerejeiras, onde foi vereador e foi eleito deputado estadual, Pereira praticamente esqueceu da região. Por esta razão, o “home” foi chamado de Pinóquio, uma alusão à história do boneco de madeira, cujo nariz crescia sempre que o mesmo contava uma mentira.

PINÓQUIO II

Para o comunicador, que apresenta o programa “Jornal da Manhã”, em breve, teremos mais Pinóquios em Vilhena devido à campanha eleitoral de 2018. E Lima está falando a verdade. Toda eleição é a mesma ladainha. Candidatos de outros municípios chegam em Vilhena com promessas mirabolantes prometendo até o que não existe. Dessa forma, o Cone Sul de Rondônia ficou sem representatividade na Câmara Federal. E a região sente os efeitos desta situação, em decorrência da ausência de recursos que poderiam ser conquistados por um deputado federal. O último representante foi Natan Donadon, cassado em 2013.

PARAQUEDAS

Desde então, os sete municípios do Cone Sul sofrem e, ao mesmo tempo, aceitam as migalhas “doadas” por deputados federais e senadores de outras regiões. E o pior que eles conseguem ter votos aqui e não retribuem de forma real. Até agora estamos esperando as promessas dos deputados federais Expedito Neto (PSD-Porto Velho), Mariana Carvalho (PSDB-Porto Velho), Nilton Capixaba (PTB-Cacoal), Marinha Raupp (PMDB-Rolim de Moura), entre outros paraquedas. Os aqui citados obtiveram inúmeros votos no Cone Sul, mas até agora nada. Só vêm aqui para mostrar emendas, assinar papéis e só. Nada de concreto.

CONTADOR DE HISTÓRIA

E voltando ao “Pinóquio”: o que o vice-governador conseguiu para Vilhena e à região? Sabemos que vice e nada são a mesma coisa. Mas torcemos para que Danielzinho utilize sua credibilidade (pouca) para mostrar o que realmente fez pelo Cone Sul. Deixamos o espaço do Extra de Rondônia pra ele mostrar aos internautas o que fez durante esses sete anos no Governo do médico Confúcio Moura (PMDB). Só falta menos de um ano pra ele e sua turma saírem do poder. Queremos coisas concretas, não balelas, papo-furado, igual costuma anunciar seu companheiro de chapa, seu Confúcio, o contador de história.

CAREQUINHA NÃO GOSTOU

E falando nele. Confúcio Moura não gostou nadinha do “apelido” feito público por esta coluna semana passada, quando o apresentador de TV, Júlio César, da Rede TV, chamou o carequinha de cara de pau. Na solenidade de inauguração da Unisp, na segunda-feira, ele reclamou até da foto onde está com lindos óculos, parecendo uma celebridade de Hollywood. Pô, Confú(so)cio, fica frio. Nada pessoal contra vossa excelência. Apenas é um “puxão de orelha” por esquecer de Vilhena. Sete anos se passaram e continua na mesma. O setor de saúde em frangalhos, sendo o senhor médico de profissão. E complica ainda mais quando o senhor diz que “Vilhena tem uma pegada gostosa”. Vai de leve!

BORA PRÁ BRASÍLIA

Oito dos 11 vereadores de Vilhena embarcaram na última semana com destino à Brasília. Na pauta, acompanhar a prefeita Rosani Donadon (PMDB) a conseguirem (dizem) recursos federais para o município. A justificativa era para que cada edil pressione deputados do seu partido para destinar emendas. A viagem foi chamada por aliados de “Força-Tarefa”. Tem um advogado que acusou o grupo de protagonizar um verdadeiro festival de diárias. Já outros defendem a ida dos edis à capital federal. Se deu certo, ainda não sabemos. O que sabemos – e o que é concreto, é que a viagem custou mais de R$ 32 mil aos cofres públicos. Se virá algum recurso pra Vilhena é outra história.

LEMBRANDO

O Extra de Rondônia começou nesta semana nova enquete. O site quer saber a opinião dos internautas a respeito do desfecho da CPI contra o vereador Marcos Cabeludo (PHS). A Comissão da Câmara de Vereadores, designada para analisar o suposto crime administrativo, solicitou prorrogação do prazo, que é de 90 dias. Eles querem mais 90, alegando “oferecer o réu todas as garantias estipuladas na legislação no referente ao direito ao contraditório e ampla defesa”. Clique numas das duas opções na enquete que está ao lado direito da página eletrônica.

RECADASTRAMENTO NO FIM

E encerra nos próximos dias o prazo do recadastramento biométrico do Título Eleitoral em Vilhena. Quem ainda não compareceu para a atualização cadastral tem até 31 de outubro, mas não espere o último dia e evite filas e prejuízos. Lembre que, quem não fizer o recadastramento, terá implicações, tais como receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de cargo, função ou emprego público, entre outros. O atendimento ocorre na biblioteca pública municipal Monteiro Lobato, localizada na praça Nossa Senhora Aparecida.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação