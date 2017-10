SEMAS oferece proteção às gestantes do Bolsa-Família contra o zika vírus

Uma das situações mais complexas enfrentadas pela administração municipal de Vilhena é o quadro com relação à incidência do Zika Vírus na cidade, cujas notificações do Setor de Epidemiologia do Município que aumentou nada menos que duas centenas de vezes entre 2.015 e o ano passado.

De acordo com a enfermeira Maria Lima Siqueira Sato (à direita na imagem), responsável-técnica do departamento para esta questão, a situação exige atenção e ações de proteção à sociedade.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) também participa do esforço para reverter o panorama, e em parceria com o Governo Federal disponibiliza repelentes contra o vetor da doença, o mosquito Aedes Aegypti, às gestantes beneficiárias do Programa Bolsa-Família. Todo o trabalho tem acompanhamento direto da Secretária Municipal de Assistência Social, Ivete Pires da Costa, além da prefeita Rosani Donadon.

Os dados apresentados pela enfermeira Maria Lima à Coordenadora do Bolsa-Família da SEMAS, Maria de Fátima Nogueira (à esquerda na foto), requerem ações imediatas, o que a administração atual vem adotando. Os registros mostram que em 2.015 foram notificados dois casos de zika em Vilhena, com um confirmado. Doze meses depois o balanço do ano foram assustadores 420 apontamentos, com 272 confirmações laboratoriais. Entre os casos, trinta e quatro gestantes.

Pior: em 2.016 aconteceram dois óbitos de bebês que podem ter sido causados por microcefalia, anomalia criada pelo vírus quando contamina gestantes. “Os dois casos ainda estão sob investigação da ANVISA e dos agentes municipais, mas apenas a suspeita aponta o cuidado que todos devemos tomar, além da proteção que o Poder Público deve proporcionar”, acrescenta a enfermeira Maria Lima. Em 2.017 já foram 57 notificações, com oito confirmações laboratoriais. Os pontos da cidade com maior incidência são o centro, Jardim Eldorado e Cristo Rei.

A iniciativa da SEMAS com o Ministério da Saúde é distribuir repelente contra o mosquito a todas as gestantes do Município. “O Governo Federal disponibiliza o inseticida, que é totalmente seguro para a gestante, a todas as que são beneficiárias do Programa Bolsa-Família. É só procurar a SEMAS, aqui no Setor 19, ou em qualquer Unidade Básica de Saúde na cidade, trazendo o código numérico de registro no Cadastro Único”, ensina Maria de Fátima.

Tanto a Secretária Municipal de Assistência Social, Ivete Pires da Costa, quanto a Prefeita Rosani Donadon pedem à população atender este chamamento, pedindo às gestantes atuais do Bolsa-Família ou seus familiares a buscar nos locais indicados o repelente. “Somando todos os esforços, juntos vamos retroceder nesses números inaceitáveis”, garante a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria