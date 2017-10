ANIVERSÁRIO: 3º BPM de Vilhena completa 29 anos

O 3º Batalhão de Polícia Militar de Rondônia, localizado no Cone Sul, com sede em Vilhena, completa 29 anos de inauguração neste domingo (22). A comemoração deste ano foi com a ampliação de ações de policiamento ostensivo em vias públicas com a “Operação Segurança Total III”, a fim de proporcionar aos munícipes maior sensação de segurança.

Histórico do 3º BPM

Em 1973 o aspirante a Oficial Caculakis e outros quatro policiais pertencentes à Guarda Territorial (GT) instalaram em Vilhena uma Delegacia Especial, localizada onde hoje funciona o Banco do Brasil, que tinha como área de responsabilidade a região do Cone Sul rondoniense até o município de Pontes e Lacerda, no Estado de Mato Grosso.

No ano de 1975, o 3º Sargento PM Marlúcio Rodrigues de Souza assume o comando do primeiro Destacamento Policial Militar na então Vila de Vilhena, ainda sem designação operacional.

Em 23 de novembro de 1977 a Vila de Vilhena é elevada a categoria de Município. Em 1980 já conta com um Pelotão Policial Militar e com um Grupamento de Polícia Militar Destacado de Colorado do Oeste. Em 1982 é ativado o 3º GP/ 3º PEL/3ª CIA/1º BPM, no então Distrito de Cerejeiras.

Em 03 de agosto de 1988, através do Decreto nº 3856, é ativado o 3º Batalhão de Polícia Militar, tendo como seu primeiro Comandante o então Major PM João Carlos Sinott Balbi. No mesmo ano, em 22 de outubro, o Comandante Geral da PMRO, Coronel PM João Maria Sobral De Carvalho, inaugura o 3º BPM, designando o título honorífico de “O Guardião do Portal da Amazônia”.

Em 26 de novembro de 1993, o 3º Batalhão de Polícia Militar recebeu a designação de “Batalhão Governador Jorge Teixeira de Oliveira”.

Atualmente a unidade é composta por equipes que atuam na Central de Monitoramento de Vilhena, Serviço Administrativo, Núcleo de Inteligência, Patrulha Escolar, Força Tática, Grupo de Operações Especiais, Pelotão de Trânsito, Grupamento de Polícia Ambiental, Radiopatrulhas entre outros. São Policiais Militares que trabalham diuturnamente, em todas as localidades habitadas do 3º BPM, para realizar a missão de executar segurança pública e proteger o cidadão, mesmo com o risco da própria vida.

O atual comandante é o Tenente Coronel PM Paulo André Santos de Souza, tendo como Subcomandante o Capitão PM Diego Batista Carvalho.

Palavras do Comandante do 3º BPM

Hoje é um dia memorável: nossa Unidade completa 29 anos de existência. No transcurso de sua existência aqueles que passaram pelo 3° BPM dedicaram parte de sua vida para promover a paz social, deixando marcas indeléveis na história dessa belíssima Unidade e na comunidade a que pertencem.

Momentos de alegria e tristeza puderam ser aqui vividos, os quais renovam a cada dia o companheirismo, a camaradagem e o senso de dever que bate latente no peito de cada um de nós que integramos a grande família do 3° BPM.

Nos primeiro anos de existência foi comandada pelo Cel RR PM Balbi, o qual enfrentou dificuldades consideradas hoje como feitos impossíveis, enfrentando desde a falta de energia elétrica para funcionamento dos quartéis, de combustíveis e manutenção das viaturas destinadas ao patrulhamento da cidade, restrição ao alimento da tropa, até mesmo atrasos no pagamento da remuneração dos policiais.

Hoje ainda vivemos momentos difíceis. A recessão a que passa o país assolou a economia rondoniense, refletindo diretamente na administração da PMRO, do que requereu a adoção de uma série de mudanças para que pudéssemos continuar proporcionando os serviços minimamente aceitáveis à comunidade.

O capital humano do 3° BPM, O Batalhão Portal da Amazônia, é e sempre será nosso maior patrimônio. À eles devemos reverenciar e renovar diuturnamente nossos agradecimentos por fazer dessa Unidade o melhor Batalhão do Estado! A dedicação que cada um dos integrantes devota em prol da comunidade se sobressai perante as demais Unidades, do que como reflexo já conseguimos registrar índices decrescentes de criminalidade em toda a área do BPM!

Finalizando minhas breves palavras em homenagem ao 3° BPM e em especial a seus integrantes, temos por dever de justiça externar a todos que aqui labutam nosso agradecimento, desejando felicitações pela passagem do aniversário de nossa Unidade.

Texto e fotos: Assessoria do 3º BPM