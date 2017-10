Em Cerejeiras, senador explica a taxistas Lei 569/2015 – que dispõe sobre transporte ilegal de passageiros; vídeo

No último sábado, 21, o senador Acir Gurgacz (PDT), esteve no município de Cerejeiras cumprindo agenda parlamentar, e participando da eleição do diretório municipal.

Na ocasião aproveitou para falar com os taxistas da cidade sobre a Lei 569/2015 – que dispõe sobre a questão dos transportes clandestinos de passageiros.

Assista ao vídeo:

https://

Texto e Foto: Extra de Rondônia

Vídeo: Divulgação