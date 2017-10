Festa em família termina com três esfaqueados em Vilhena

Durante a madrugada desta segunda-feira, 23, três membros da mesma família foram esfaqueados em uma residência localizada na Rua Otávio José dos Santos, no Bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante uma festa familiar, Tony Cristian começou uma discussão com a esposa e quando três parentes tentaram apaziguar a situação, foram feridos a golpes de faca pelo homem, que estava transtornado.

A primeira vítima, um homem de 38 anos, foi ferida no rosto. Já a segunda, um jovem de 29 anos, que é sobrinho de Tony, foi ferido com um golpe na região do tórax. O último homem, que é o proprietário da casa onde ocorria a festa, foi ferido superficialmente nos braços.

O jovem de 29 anos, foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto socorro do Hospital Regional devido portar um ferimento grave. Já os outros dois feridos recusaram atendimento médico.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e Tony, que após praticar as agressões contra os parentes, fugiu pulando o muro da residência, até o momento não foi localizado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa