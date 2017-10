Grupo “As poderosas” realiza aulão com professora de dança renomada, em Cabixi

Nesta sexta-feira, 27, das 19h00 às 21h00 em Cabixi, será realizado um aulão de zumba com Nãdia Reis, uma das professoras mais conceituadas da área.

A iniciativa é do movimento de dança “As poderosas” que realiza ações na cidade de forma voluntária e sem fins lucrativos. O grupo possui muitos projetos no município, como o “Ritmo da Saúde”, criado para ajudar as mulheres a ter uma vida mais ativa, saudável e sair do sedentarismo.

As aulas de dança visam contribuir com o corpo e com a mente, pois além de ajudar as mulheres a se redescobrirem, elevar sua estima, é também uma forma de diversão e entretenimento.

Durante o aulão haverá mesa de degustação e sorteio de brindes. Corra e participe, pois as inscrições serão limitadas.Para mais informações entrar em contato através dos telefones 98100-2360 ou 98120-4082.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação