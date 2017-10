Homem com sinais de embriaguez provoca acidente e vai para um bar deixando motocicleta para trás

Por volta das 10h30 desta segunda-feira, 23, um motociclista de 38 anos, apresentando fortes sinais de embriaguez, se chocou contra um ciclista, de 74 anos, em Vilhena, fugindo em seguida e deixando seu veículo no local.

Segundo relatos do idoso, ele seguia pela Avenida Melvin Jones, sentido Perimetral, quando, quando no cruzamento com a Rua 1508, foi atingido pelo condutor de uma motocicleta Yamaha XTZ, com placa de Vilhena, que mal conseguia parar de pé.

Quando uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local, populares informaram que o responsável pelo acidente estava em um bar, próximo dali, ingerindo bebida alcoólica novamente.

A guarnição de imediato se dirigiu até o bar informado e lá, localizaram Pedro Chagas Filhos e o conduziram novamente ao local do acidente, onde foi reconhecido pela vítima e por testemunhas.

A vítima, que sofreu escoriações nos braços e nos joelhos, foi conduzido até o Hospital Regional e Pedro, que não portava Carteira Nacional de Habilitação e proferiu diversas ofensas contra as testemunhas e a imprensa, recebeu voz de prisão por embriaguez na direção e também foi autuado por omissão de socorro, sendo conduzido a Unisp para o registro da ocorrência.

Texto e fotos: Extra de Rondônia