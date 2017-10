Homem é ferido com canivete durante festa de aniversário em Cerejeiras

Na noite de sábado, 21, uma guarnição da Polícia Militar compareceu a uma residência localizada no Bairro Cohab, em Cerejeiras, onde, segundo informações, havia uma vítima de arma branca.

No local, os militares se depararam com um homem apresentando duas perfurações de faca na região do ombro direito e várias pessoas tentando socorrê-lo.

Em contato com a responsável pelos golpes, a mesma se identificou com ex-esposa da vítima e relatou aos policiais, que ela, familiares e amigos estavam em sua casa comemorando um aniversário e ingerindo bebida alcoólica, quando seu ex começou a ofendê-la com palavras de baixo calão e veio em sua direção.

Ainda segundo a agente, ela teria empurrado a vítima por duas vezes, momentos estes que provocaram os ferimentos, devido ela estar em posse de um canivete de aproximadamente 5 centímetros de lâmina, que a mesma utiliza para corta fumo para mascar.

A vítima, que a todo tempo afirmava não ter a intenção de fazer mal a ninguém, foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal, onde ficou sob cuidados médicos, mesmo os ferimentos tendo sido apenas superficiais. Já a agente foi conduzida até a Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa