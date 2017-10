“OPERAÇÃO LEI SECA”: PMs garantem trânsito mais seguro no final de semana em Vilhena

Policiais militares do 3º BPM participaram da Operação Lei Seca, realizada pelo Departamento de Trânsito de Rondônia (DETRAN-RO) na noite do sábado, 21, até a manhã do domingo, 22, em Vilhena. Dez pessoas, entre motoristas e motociclistas, foram conduzidas à Unisp.

Antes do início da operação os militares participaram de uma reunião na Circunscrição Regional de Trânsito de Vilhena, para receberem orientações pertinentes à execução do serviço de fiscalização.

Resultados

Os policiais militares empregados na ação abordaram setenta veículos, sendo 50 automóveis e 20 motocicletas. Foram confeccionados dez Boletins de Ocorrência Policial. Entre os crimes estão condução de veículo em via pública sob efeito de álcool ou similar, desobediência e direção perigosa.

Foram realizados oito exames de teor etílico, um Termo de Constatação e treze Autos de Infração Estadual (Detran), foram recolhidas oito Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e um certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV). Além disso quatro motocicletas e dois automóveis foram removidos ao pátio da sede da 6ª Ciretran de Vilhena.

Texto e Foto: Assessoria