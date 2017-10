PIMENTEIRAS: Prefeito é eleito presidente do diretório do PDT; Melki Donadon teria sido convidado a se filiar a sigla e ser candidato em 2018

Na noite da última sexta-feira, 20, o Senador Acir Gurgacz (PDT), visitou a cidade de Pimenteiras do Oeste, onde na oportunidade reuniu correligionários para formar o diretório municipal e eleger o presidente municipal da sigla.

A reunião foi na Câmara Municipal de Vereadores e o prefeito Ouvindo Luiz Dondé, foi eleito presidente do diretório municipal.

O novo diretório tem a missão de comandar a sigla no município para o próximo biênio. Sendo eleitos: Olvindo Luiz Dondé, presidente, 1º vice-presidente vereador Jesus Reginaldo Cunha, 2º vice-presidente o Secretário de Saúde Marcelo Dondé, Secretária Geral Lidiane Da Costa Santos, 1º secretário o vereador Ramon Lima Das Neves, tesoureiro o vereador Roberto Cavalcante Santos, vogais, Elisan Hermont Andrade Gomes e Josiane Dos Santos Rocha.

No discurso, o novo presidente afirmou o compromisso de apoiar o senador Acir Gurgacz na pretensão de disputar o governo do Estado.

O ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon teria sido convidado pelo Senador Acir a se filar a sigla e disputar uma vaga para deputado federal. Até o fechamento da matéria, a reportagem do Extra de Rondônia, não conseguiu falar com o ex-prefeito para saber se a informação procede, e se proceder qual seria sua posição no momento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Wilmer Borges