Prefeita e vereadores prestam conta de viagem a Brasília no plenário da Câmara de Vilhena

Na tarde desta segunda-feira, 23, a prefeita e Vilhena Rosani Donadon (PMDB), se reuniu com os vereadores para prestarem conta da viagem que fizeram a Brasília na última semana.

De acordo com o vereador Adilson de Oliveira (PSDB), presidente da Câmara, usou a palavra para tecer elogios a todos que fizeram parte da caravana e agradecer a prefeita pelo convite.

Adilson enumerou diversas conquistas através de reuniões com senadores e deputados federais.

Adilson salientou a importância de um vereador ir a Brasília, pois participaram junto com a prefeita de uma reunião com todos os deputados da bancada de Rondônia, onde diversas emendas serão liberadas em breve, perfazendo um total de quase R$ 4 milhões que irão beneficiar toda a população de Vilhena.

Após a fala do presidente do legislativo, vereadores, secretários e a prefeita usaram a palavra para expor os pontos de vista de cada um a respeito da viagem a Brasília, no qual todos foram unânimes em relatar que foi frutífera.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia