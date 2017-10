Veículo fica por horas estacionado em local proibido no pátio do Hospital Regional de Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 23, um internauta ficou indignado com a falta de respeito de um motorista que estacionou seu veiculo VW Fox de cor preta, placa NDQ-5029/Vilhena no pátio do Hospital Regional de Vilhena.

De acordo com internauta ele chegou logo no começo da amanhã e o carro já estava estacionado no local, que inclusive tem uma placa sinalizando “Proibido Estacionar”. Quando o internauta saiu para ir embolora por volta das 10h30, o automóvel ainda estava no mesmo local.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Internauta