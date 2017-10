“Vilhena não suporta três times de futebol”, disse o presidente do Vec

José Carlos Dalanhol, mais conhecido como “Gaúcho do Milho”, Presidente do Vilhena Esporte Clube (VEC), conversou com a redação do Extra de Rondônia nesta segunda-feira,23, para expor que Vilhena não suporta ter três times de futebol profissional, e que o Lobo do Cerrado está confirmado no Campeonato Rondoniense 2018.

De acordo com o Presidente, Vilhena corre o risco de ficar da aqui a dois anos sem nenhum time de futebol. Para ele a cidade suporta apenas dois times. “Se fizer mais um, vai ser um desastre para a cidade”, acentuou Gaúcho.

Jose Dalanhol disse que todo mundo monta um time de futebol, mas são poucos que permanecem. “Não se trata apenas querer montar um time porque era um sonho de criança ou paixão, vai além do que isso. Um exemplo claro é Porto Velho há cinco anos tinha quatro times, hoje tem dois que estão sobrevivendo para ficar na elite do futebol rondoniense” salientou Gaúcho do Milho.

Dalanhol conta que essas pessoas que querem abrir um clube futebol é passageiro. Segundo ele é difícil um time nono criar raiz, somente os times de tradição que estão há anos se matem na elite do futebol. “Se Vilhena vai ter mais um time na elite do futebol rondoniense, só vendo para acreditar”, salientou o presidente do VEC.

Gaúcho finalizou que seu mandato no clube está terminado, e no dia 30 do mês corrente será eleito uma nova diretoria para o time.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia