Vilhenense fica com última vaga para disputar o campeonato rondoniense 2018; FFER publica edital incluindo clube

O Campeonato Rondoniense de Futebol Profissional 2018 será disputado por 8 equipes.

A definição foi amplamente discutida na manhã desta segunda-feira,23, durante uma reunião entre o presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), Heitor Costa com os diretores de departamentos, sendo respeitada a forma de disputa deste ano por força da legislação desportiva. Das 8 equipes que disputaram este ano o Estadual, 7 confirmaram participação para 2018 dentro do prazo estabelecido.

Segundo informações do Departamento de Registro, Genus, Barcelona, VEC, Real Desportivo, Ji-Paraná, Rondoniense e Guajará respeitaram o prazo para confirmação entregando todos os documentos exigidos juntamente com o termo de participação. Nesse caso, apenas o Ariquemes não enviou nenhum documento, deixando entender à falta de interesse na competição do ano que vem.

Com a desistência do clube do município de Ariquemes, a vaga será destinada para o Vilhenense Esportivo Clube, conforme portaria em anexo, tendo sido respeitada a ordem de documentos protocolados na Federação de Futebol do Estado de Rondônia.

Durante a reunião, também foi discutido o interesse de outras equipes em disputar o futebol profissional. A grande procura tem aumentado a proposta de reativação da Segunda Divisão que será a via de acesso para a elite do futebol rondoniense. Outras reuniões serão realizadas para que a questão da Segundona seja discutida.

Clubes como Porto Clube, Guaporé, Cacoalense, Avaí e Morumbi demonstraram interesse em disputar a competição de 2018, mas estavam cientes que somente poderiam ser inseridos em caso de desistência de um dos 8 clubes que disputaram o Estadual 2017, em cumprimento ao regulamento da competição em que a FFER resolve adotar, doravante, um número limite de 08 (oito) clubes para participação do campeonato da 1ª Divisão em cumprimento ao REC e a Portaria nº 10/2014.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Paulo Ricardo

Foto: FEER