Voleibol escolar de Vilhena é tetra no JOER

O voleibol escolar da escola Maria Arlete Toledo fez história em uma campanha que será difícil de ser superada. Em parceria com a Associação Vilhenense de voleibol-AVV através do projeto Cooperando com o Esporte; os meninos e meninas foram irrepreensíveis e conquistaram os dois títulos com 100% de aproveitamento da modalidade, elevando para sete conquistas em um mesmo ano.

A fase juvenil foi na cidade de Porto Velho e Vilhena tinha a missão quase impossível de repetir o desempenho de 2016. Porém o professor France Lima encorajou a equipe superar dentro e fora das quadras as adversidades, conquistando um bom resultado que gerou orgulho de todos os vilhenenses.

No vôlei de quadra ambas as equipes superam as delegações de Alta Floresta vencendo as duas finais por 3×0 numa reedição das finais de 2016; na areia nossas meninas venceram a dupla de Colorado do Oeste e no masculino nossos meninos voltaram a vencer a dupla de Alta Floresta dando números finais a brilhante e inédita campanha.

Os atletas fizeram uma trajetória perfeita e com apenas um set perdido em toda competição mostraram a força das categorias de base de Vilhena que veem obtendo conquistas expressivas inclusive a nível nacional.

Com o resultado, a equipe representará Rondônia na fase nacional dos jogos que acontecerá na segunda quinzena de novembro em Brasília-DF.

Os meninos da elite do voleibol escolar terão que mostrar a qualidade, que tem causado espanto pelos feitos extraordinários deste trabalho desenvolvido pela AVV em parceria com a escola Maria Arlete Toledo que vem encantando Vilhena, despertado amor pela modalidade e levado muitas crianças a escolinha da Associação.

Texto: Extra de Rondônia/com informações da assessoria

Foto: Divulgação