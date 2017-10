Agência faz seletiva e escolhe garoto e garota Top Model Vilhena

No último fim de semana, a agência de Modelos Donny’h Ferraz Agency Model’s & Produções, realizou mais um evento de moda em Vilhena, sendo seletiva para escolher garoto e garota Top Model Vilhena 2017.

Neste desfile, mais de 30 Jovens participaram da seletiva, mostrando em passarela todo seu encanto, brilho, simpatia, passarela, postura e etiqueta.

13 garotas, 05 crianças e 06 rapazes foram aprovados nesta seletiva. Estes assinarão contrato de um ano com agência, farão cursos de Aperfeiçoamento de Passarela, Postura, Etiqueta, Salto, Poses Fotográficas e ainda participarão da Seletiva Nacional New Face Brasil, ao qual descobridores de novos talentos no mundo da moda estarão em Vilhena no dia 09 de dezembro.

A seletiva aconteceu no Hotel Rover , tendo tema primavera, e abertura dos 3 Modelos Top Models da Agência.

Entre as presenças VIPS, estava Alessandro Ferreira Mister Evidency Brasil Beleza Tropicall 2017, Sávio Teixeira New Face Rondônia e Mister Rondônia Top Model Oficial 2017, e o diretor geral da agência de Modelos, Donnyh Ferraz.

Os Escolhidas foram:

 Jaqueline Prislem (1º Lugar)

 Graciene de Brito

 Yasmim Fernanda

 Any Gabrieli

 Gleicielli Pagung

 Rayssa Crivelaro

 Laura Diely

 Stefanny Cristina

 Amanda Biavatt

 Keurem Oliveira

 Meuri Troi

Os rapazes foram:

 Gustavo Robert (1º Lugar)

 Jake Pagung

 Willian Tomás

 Douglas Walter

 Mauricio Gabriel

 Felipe da Silva

As Crianças foram:

 Yasmim Victória

 Vitória Julia

 Sara Raissa

 Yasmim Oliveira

 Matheus Andrade

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria