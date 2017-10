Concurso Público da Segep terá oferta de salários acima de R$ 17 mil

A Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas de Rondônia (Segep – RO) oferta 62 vagas no Concurso Público, distribuídas nos cargos de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais (30), Técnico Tributário (30) e Contador (2).

Todas as funções exigem Nível Superior, sendo lotadas nas unidades da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia (Sefin – RO) e devendo ser exercidas durante 40h semanais, mediante remuneração que varia de R$ 2.227,00 a R$ 17.385,22.

As inscrições iniciam hoje, 24, com os valores que variam de R$ 65,00 a R$ 190,00 dependendo do cargo escolhido. As inscrições deverão ser realizadas por meio do site fgvprojetos.fgv.br, até às 14h do dia, 4 de dezembro de 2017. Contudo, fique atento, pois dentre o total de ofertas há seis vagas reservadas para pessoas com deficiência.

Como método de avaliação dos participantes, haverá Prova Objetiva de múltipla escolha, possivelmente em 14 de janeiro de 2018, sobre os seguintes temas: Administração Pública, Administração Financeira e Orçamentária, Contabilidade de Custos, Contabilidade Geral, Contabilidade Geral/ Auditoria, Direito Administrativo, Direito Civil e Empresarial, Direito Constitucional, Direito Constitucional e Administrativo, Direito Tributário, Economia, Estatística/Matemática Financeira, História e Geografia de Rondônia, Legislação Específica, Língua Portuguesa, Noções de Informática, Raciocínio Lógico-Matemático e Contabilidade Pública.

Este certame, cujo edital está disponível em nosso site para mais detalhes, possui validade de dois anos e pode ser prorrogado por igual período.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria