Cratera pode isolar moradores próximo ao Centro de Chupinguaia

Na manhã desta terça-feira, 24, a redação do Extra de Rondônia recebeu reclamação e foto de uma moradora, onde relata o descaso do poder público do município de Chupinguaia com a comunidade.

De acordo com a munícipe, mora numa rua que dá acesso ao Bairro Cidade Alta, e a via está ficando intransitável. Um enorme buraco está se formando e logo irá interromper o tráfego naquele ponto.

Segundo a moradora, na manhã desta terça, um homem caiu na vala, mas foi socorrido por populares sem ferimentos graves. Porém, se o buraco não for consertado de imediato poderá provocar acidente com vítimas graves.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Internauta