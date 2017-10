Geraldão será palco de competições de Handebol, Vôlei e Basquete neste final de semana

Uma série de eventos esportivos está programada para acontecer no ginásio Geraldão, a partir deste final de semana, até o aniversário de Vilhena.

O anúncio foi dado pelo administrador do Geraldão, Regivaldo Miranda (Pirulito), após confirmação do secretário de Esportes e Cultura (Semec), Natal Jacob. A promoção é da Semec em parceria com a prefeitura municipal.

O administrado e o secretário, reunidos na manhã desta segunda-feira, 23, na Semec, acertaram as datas e os detalhes finais para as competições. “Serão três eventos esportivos com as modalidades de Handebol, Vôlei de Quadra e Basquetebol.

A programação faz parte das atividades alusivas ao aniversário de Vilhena, onde ainda estamos concluindo o cronograma para realizarmos uma grande festa comemorativa aos 40 anos de aniversário do município”, comentou Natal Jacob.

De acordo com Regivaldo Mirando, as inscrições estão abertas, gratuitas e a programação no ginásio Geraldão seguirá o seguinte cronograma:

Dias 28 e 29 de outubro (sábado e domingo)

Copa Integração de Handebol (Infantil e Juvenil)

Premiação para o 1º e 2º Lugares

Dias 17, 18 e 19 de novembro (sexta, sábado e domingo)

Copa de Basquetebol

Premiação para o 1º e 2º Lugraes

Dia 23 de novembro

Torneio Aberto de Voleibol

Premiação para o 1º e 2º Lugares

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria/Semec

Foto: Ilustração