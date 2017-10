Jovem é preso pela Força Tática portando drogas e delata seu fornecedor

Após receber informações de que uma residência, tipo quitinete, localizada na Rua 737, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena, estaria sendo usada para esconder produtos oriundos de roubos e furtos, uma guarnição da Força Tática se descolocou até o referido endereço, na manhã desta terça-feira, 24, onde foi informada por vizinhos de que no local, ocorria uma grande movimentação de pessoas suspeitas, principalmente no período da noite e durante a madrugada.

Diante das informações, os militares bateram na porta do imóvel, mas ninguém atendeu, porém, através de uma janela que estava aberta, foi possível ver que um jovem tentava se esconder dentro do banheiro, sendo dada ordem para que o mesmo abrisse a porta e saísse do apartamento.

Felipe Viana de Souza Santos, mais conhecido como Viana, de 21 anos, abriu a porta e recebeu os policiais, afirmando que já possuía passagens pelos crimes de furto e receptação e quando questionado se havia produtos ilícitos no local, o mesmo apresentou uma bolsa contendo 10 invólucros e uma pedra de 6 gramas de pasta base de cocaína, além de uma certa quantia em dinheiro, uma tesoura e vários pedaços de sacolas similares aos que envolviam a droga.

Quando indagado da procedência do entorpecente, Felipe relatou que um menor, de 17 anos, que realiza “correrias” em um posto de combustíveis da cidade, lhe vendeu o mesmo pelo valor de R$80,00.

Após conduzir os militares até o trabalho do menor, que segundo Felipe, era quem lhe fornecia a droga, o mesmo fez o reconhecimento do adolescente, apesar deste alegar que não o conhecia.

Diante dos fatos os agentes foram conduzidos até a Unisp para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso registro da ocorrência.

Texto e foto: Extra de Rondônia