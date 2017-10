Ônibus se choca com carro em rotatória da BR-364

O acidente ocorreu por volta das 14h30 desta terça-feira, 24, na rotatória da BR-364, que dá acesso à Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, onde um ônibus a serviço da empresa Eucatur, que vinha de Colorado, se chocou contra a traseira de um Gol, com placas de Vilhena.

Segundo o condutor do Gol, ele parou na rotatória, sentido Avenida Brigadeiro para esperar a passagem de uma carreta, momento em que o condutor do ônibus tentou parar entre a lateral direita de seu veículo e o meio-fio, porém, calculou mal o espaço e acabou se chocando contra seu carro, que ficou preso na roda esquerda do coletivo.

Como não houve feridos, um representante da empresa compareceu ao local e entrou em acordo com o proprietário do Gol, afirmando que a empresa custearia os gastos, não sendo necessária a presença da Polícia Rodoviária Federal.

Texto e fotos: Extra de Rondônia