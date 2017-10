Prefeitura de Vilhena compra aparelho de ultrassom e já inicia exames

Prefeita Rosani Donadon acompanhou a realização de um exame no Hospital Regional

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), adquiriu recentemente dois novos aparelhos de ultrassonografia para melhorar o atendimento oferecido população.

Os aparelhos foram destinados para equipar o Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira (HR) e já estão funcionando.

Na manhã desta terça-feira, 24, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o ex-prefeito Melki Donadon, o secretário municipal de Saúde, Marcos Aurélio Vasques e os diretores do Hospital Regional, Graziele Jacob e Wagner Borges, acompanham no HR a realização de uma ultrassonografia em uma gestante com o novo aparelho.

Rosani Donadon salientou que há anos não eram comprados equipamentos para melhorar a saúde pública em Vilhena. Ela lembrou que também estão sendo comprados outros equipamentos para reestruturar a saúde de Vilhena.

O médico Wagner Junior disse que a aquisição do novo equipamento era uma reivindicação antiga dos profissionais que trabalham no HR. “Esse equipamento é muito bom e moderno, do mesmo usado por profissionais na rede privada de saúde. A prefeita Rosani Donadon está de parabéns pelos investimentos que tem feito para equipar o hospital. Fico feliz em vir trabalhar e saber que posso oferecer um serviço de qualidade com aparelho de última geração”, disse o médico.

A prefeita Rosani Donadon ressaltou que está trabalhando empenhada para oferecer um atendimento de qualidade para a população vilhenense. “Estamos trabalhando para oferecer atendimento humanizado de qualidade para os vilhenenses que necessitam do sistema público de saúde. A compra dois aparelhos completos ultrassonografia demonstra que com pouco mais de nove meses, já alcançamos grandes avanços que vão melhorar significativamente a saúde e qualidade de vida da nossa população”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria