Presidente do Ariquemes desmente FFER sobre saída do rondoniense 2018

Um desencontro de informações agitou o futebol rondoniense. Após uma reunião de manhã de segunda-feira, 23, a Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) anuncio que time de Ariquemes ficará fora do Campeonato Rondoniense 2018. Segundo a Federação a equipe não teria se inscrito no prazo estabelecido.

Horas depois, o presidente do Claudio Corrêa Silva, negou a notícia da FEER e afirmou que o termo de participação foi entregue na sexta-feira, 20, data limite para a confirmação.

Em nota oficial publicada pelo site FFER durante a tarde, confirmou oitos clubes na disputa: Genus, Barcelona, Vilhena, Real Desportivo, Ji-Paraná, Rondoniense, Guajará, e recém formado, Vilhenense Esportivo Clube.

Segundo informações do Departamento de Registro, Genus, Barcelona, VEC, Real Desportivo, Ji-Paraná, Rondoniense e Guajará respeitaram o prazo para confirmação entregando todos os documentos exigidos juntamente com o Termo de Participação

Nesse caso, apenas o Ariquemes não enviou nenhum documento, deixando entender à falta de interesse na competição do ano que vem Segue ainda a informação que por causa da não entrega da documentação do Ariquemes Futebol Clube, o Vilhenense “herdou” a vaga do Peixe.

O presidente do Ariquemes explicou numa entrevista ao site G1 que enviou a documentação para a FFER, ás 11h00, do dia 20 do decorrente mês e afirma que o Ariquemes vai disputar o campeonato, mesmo se for preciso recorrer na justiça.

Segundo o presidente, Ariquemes apresentou a documentação de participação do campeonato para FFER e não é porque falta de meia dúzia que vamos ficar forra da competição. O Clube não está morto e o oficio de participação foi enviado e o clube vai competir o Rondoniense 2018 – enfatiza Claudio.

Claudio ainda ressalta que a força do clube no futebol do estado e o tempo de atuação do Ariquemes na competição. O clube foi fundado em 23 de outubro de 1996, e a suposta notícia de desistência abafou a festa de aniversário de Ariquemes.

O clube está há muito tempo na elite do futebol rondoniense e não ficaremos de fora. Estamos nos preparando para o campeonato e no dia que comemoramos 21 anos, recebemos essa notícia, que é uma inverdade – enfatizou o presidente do clube.

Texto: Extra de Rondônia/com informações da G1RO

Foto: G1RO