Preso em Cuiabá jovem que assaltou farmácia e posto de combustíveis no mesmo dia em Vilhena

Foi preso na manhã desta terça-feira, 24, pela Polícia Militar, na cidade de Cuiabá, André Ricardo Muniz, que assaltou uma farmácia e um posto de combustíveis no dia 28 de setembro do ano corrente, em Vilhena.

André, que teve sua imagem divulgada pela Polícia Civil após ter tido um mandado de prisão decretado, é oriundo de Cacoal e teria vindo até a cidade unicamente para comer os crimes, evadindo-se em seguida.

Após localizar o jovem, os militares entraram em contato com a Unisp de Vilhena, que encaminhou o mandado de prisão expedido em desfavor do agente para ser cumprido pelas autoridades do Estado do Mato Grosso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: PC