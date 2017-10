Raupp vota favorável a PEC 14 que institui a Polícia Penal

O senador Raupp considerou importante para a segurança dos estabelecimentos penais, a aprovação da PEC-14 e afirmou que ao votar favorável também atendeu as reivindicações dos agentes penitenciários do estado de Rondônia.

Membros do Sindicatos dos Agentes Penitenciários do estado(SINGEPERON) estiveram em Brasília, recentemente, e pediram o apoio do senador Raupp.

Segundo o senador, a Proposta de Emenda acrescenta essas polícias ao rol dos órgãos do sistema de segurança pública, e determina como competência dessas novas instâncias a segurança dos estabelecimentos penais e a escolta de presos.

A ideia da PEC, além de igualar os direitos de agentes penitenciários e policiais, é liberar as polícias civis e militares das atividades de guarda e escolta de presos. A Proposta é de autoria do senador Cássio Cunha Lima(PB) e teve como relator, o senador Hélio José(DF).

Autor e foto: Rone Souza