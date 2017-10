RECEITAS DO CHEF: Frango com legumes

Sabe aqueles dias em que quer saborear uma receita com gostinho bem caseiro? Esta sugestão é perfeita para dias assim! Aprenda com o TudoReceitas a preparar esta saborosa receita de frango ensopado com legumes, bem prática e sem qualquer dificuldade. Confira abaixo a lista de ingredientes e o passo a passo e prepare para a sua família!

Ingredientes para 2 porções da Frango ensopado com legumes:

½ Unidade de Frango caipira

2 Unidades de Cebola pequena

2 Unidades de Cenoura

3 Unidades de Tomate

1 Quilograma de Batatas

1 Unidade de Abobrinha

2 Folhas de Louro

Pimenta do reino

Páprica doce

Alho moído

sal

1º Passos a seguir para fazer esta receita | 45 minutos

Comece por reunir os ingredientes desta receita de frango guisado. Assim será mais fácil e prático seguir os passos seguintes.

2º Pique o frango com um garfo e tempere com sal e pimenta. Numa panela com um pouquinho de óleo doure o frango de todos os lados e retire para um prato.

Dica: Retiramos a pele do frango para reduzir a gordura desta receita, no entanto você pode cozinhar ele com pele se quiser.

3º Em seguida prepare os legumes: corte as cebolas em 4 partes e separe as camadas, corte as cenouras em rodelas e a abobrinha em fatias. Coloque tudo na panela onde dourou o frango e deixe cozinhar em fogo médio-baixo.

4º Enquanto isso descasque as batatas e corte em cubinhos. Lave os tomates e pique em cubos pequenos, de preferência sem as sementes.

5º Quando a cebola e a abobrinha na panela estiverem macias, acrescente as batatas, o tomate, o louro e os temperos a gosto. Misture tudo.

6° Depois do passo anterior pode servir e saborear seu frango ensopado com legumes! Esta é uma ótima receita para noites frias de inverno, mas você pode preparar sempre que lhe apetecer uma comida mais caseirinha.

Informação adicional

Custo: Barato

Para: Prato principal

Cocção: Cozido