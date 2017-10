Veículos se tocam durante ultrapassagem na BR-364

O acidente foi registrado no início da noite desta terça-feira, 24, no km 20 da BR-364, logo após a entrado do balneário Piracolino, na saída para Porto Velho, em Vilhena.

Segundo relatos do condutor do veículo Corolla, ele retornava para Cerejeiras, onde reside, e ao tentar uma ultrapassagem, teria tocado lateralmente contra um caminhão baú, com placas de Ariquemes e acabou rodando na pista, caindo em uma pequena ribanceira.

Uma Unidade do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas nenhum dos ocupantes dos dois veículos se feriram.

A Polícia Rodoviária Federal registrou o caso e realizou a segurança do local.

Texto e fotos: Extra de Rondônia