Voggue Models realiza concurso para a escolha de “Miss e Mister Infantil”

No último sábado, 21, a agência de modelos Voggue Models realizou o concurso para a escolha de “Miss e Mister Infantil”, no Clube dos Idosos, em Vilhena.

O evento teve inicio as 21h00 e contou com disputas nas categorias “Miss Infantil 2017”, tendo com finalistas Jenniffer Vitória, Isabelly e Julia Rafaelly Eduardo da Costa que conquistou o primeiro lugar da competição.

Já nas categorias “Miss e Mister Vilhena Mirim 2017”, teve como finalistas Vitoria Brasil Casari, Yohrana E. Couto dos Santos e Yasmin Labajos, vencedora do título. E na categoria “Mister” os finalistas foram Gabriel Jackowski, Caio Henrique e Guilherme Jackowski, também vencedor do título.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação