Acusados de assassinar o prefeito Chico Pernambuco vão a júri em novembro

O julgamento de três acusados de envolvimento no assassinato do prefeito Chico Pernambuco está marcado para acontecer no dia 27 de novembro de 2017, durante a 6ª reunião periódica da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Os primeiros a serem julgados, serão Talisso Souza de Oliveira, Wellyson da Silva Vieira e Willian Costa Ferreira. Os outros três acusados, Marcos Ventura Brito, Henrique Ribeiro de Oliveira e Diego Nagata vão a júri no dia 29 de novembro.

Dos indiciados pelo assassinato, apenas Katsumi Yuji Ikenohuchi Lema, apontado como o mandante do crime, continua foragido. A indiciada Iasmin Xavier Tejas acabou sendo absolvida por insuficiência de provas.

A próxima reunião do júri terá outros treze julgamentos. Os acusados da morte do ex-prefeito de Candeias do Jamari foram deixados por último porque poderá ter duração maior.

