Campeonato Municipal de Futsal 1ª e 2ª Divisão inicia com jogos disputados

Quatro partidas marcaram o início do Primeiro Campeonato Municipal de Futsal da 1ª das e 2ª Divisão. Os jogos acontecem no ginásio Jorge Teixeira, a partir das 19 horas, e contam com a participação de atletas nas categorias masculina e feminina.

A organização do campeonato é por conta da secretaria de Esportes e Cultura (Semec) que dividiu as equipes em grupos com a seguinte formação dos clubes da 1ª Divisão: Grupo A (masculino)- Atlântico Vilhena Clube, Alpha Futsal, Deportivo Cemetra e Bar-Cem-Lona; Grupo B (masculino) – Truck Center/Cerealista Guaporé/Ronildo Macedo, Real Futsal, Barcelona/Aliança e Deportivo Vilhena; Grupo C (masculino) – Titanium, Shalk 51, Atlético Vilhenense e União F.C. No feminino o Grupo A é composto pelo Vilhenense “A”, Transportadora Visioli, Barcelona e Masutti. E no Grupo B estão Real Futsal “A”, Vilhenense “B”, Atritus e Real Futsal “B”.

Na noite de abertura, valendo pela primeira rodada jogaram: no masculino, Atlântico Vilhena Clube e Alpha Futsal, Truck Center/Cerealista Guaporé e Real Futsal, Titanium e Shalk 51. No feminino apenas uma partida, Vilhenense “A” e Transportadora Vision.

Os jogos da 1º Divisão tiveram os seguintes resultados:

Atlântico Vilhena Clube 02 x 03 Alpha Futsal

Truck Center/Cerealista Guaporé 01 x 04 Real Futsal

Titanium 01 x 02e Shalk 51

Vilhenense “A” 02 x 02 Transportadora Vision

Os próximos jogos da 1ª Divisão serão no dia 31 de outubro entre:

Deportivo Cemetra x Bar-Cem-Lona (masculino)

Barcelona/Aliança x Deportivo Vilhena (masculino)

Real Futsal “A” x Vilhenense “B”

Atlético Vilhenense x União F.C

Em relação a 2ª Divisão, as equipes são: Grupo A (Cabofriense, Asprocer, Bom na escola e Friron), Grupo B (Mixto Vilhena, Masutti/Grêmio, Real Futsal e Unidos do BNH). As partidas estão marcadas para está quinta-feira, 26, com os seguintes confrontos:

Cabofriense x Asprocer

Mixto Vilhena x Masutti/Grêmio

Bom na escola Bom de Bola x Friron

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Foto: Assessoria/Semec