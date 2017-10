Carreta do Hospital do Câncer atenderá mais de 300 pacientes em Vilhena durante 7 dias

Está em Vilhena, em frente à policlínica João Luiz, no Centro, a carreta do Hospital do Câncer de Barretos, que este ano, atenderá gratuitamente mais de 300 mulheres para a realização de exames de mamografia.

O atendimento às pacientes, que já foram devidamente cadastradas no decorrer do mês de julho, tiveram início na terça-feira, 24, e seguirá até o dia 30, porém a partir de sexta-feira, 27, os atendimentos serão realizados no pátio do supermercado Atacadão.

Além das 300 consultas agendadas, que serão efetuadas das 07h30 às 17h30, foram abertas mais 80 vagas para cadastros reservas.

As mulheres que tiverem interesse em realizar o exame no próximo ano, devem ficar atentas ao recadastramento que também se dará no mês de julho e será realizado nos postos de saúde ou através de agentes comunitárias.

Texto e foto: Extra de Rondônia