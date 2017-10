CEREJEIRAS: Servidor denuncia que diretora do hospital não cumpre norma que ela mesma estabeleceu

A redação do Extra de Rondônia recebeu nesta terça-feira, 24, denúncia de um servidor do hospital municipal São Lucas, de Cerejeiras, no qual afirma que a diretora criou a norma dos telefones celulares em modo silencioso, mas ela mesma não cumpre.

De acordo com o servidor, a diretora Marly Alves de Oliveira, não está respeitando a norma, ele estava de folga e ficou observando que a diretora ficou no WhatsApp por 40 minutos, e o aparelho não era o que ela usa para finalidades do hospital e sim particular, afirma o denunciante.

Segundo o servidor, o hospital está com quadro de funcionários defasado, e devido à norma baixada pela diretora, a maioria não quer mais fazer horas extras, isso acaba prejudicando quem precisa do hospital ou quem está internado.

O servidor diz que não é contra a norma, mas deveria ter critérios para quem usa com responsabilidade o celular. Pois quando viajam e ele precisa entrar em contato com a própria diretora ficou praticamente impossível, pois às vezes não têm créditos para fazer a ligação e o telefone do hospital não recebe ligação a cobrar e sem poder usar o WhatsApp tem que tirar dinheiro do próprio bolso para comprar um cartão e usar um orelhão.

Com isso, o servidor pede que a diretora reveja o conceito do aparelho em modo silencioso e encontre um termo mais adequado para resolver o problema de quem gosta de ficar nas redes sociais, mas que não prejudique quem realmente precisa do celular para desenvolver seu trabalho a contento e não prejudicar a comunidade que precisa do serviço hospitalar.

Texto e Foto: Extra de Rondônia