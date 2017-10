Comunidade João Paulo II realiza costelão no CTG de Vilhena

No dia,19 de novembro, a Comunidade João Paulo II estará realizando um delicioso costelão no Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Norte (CTG), em Vilhena.

Durante a festa o ambiente contará com boas músicas para animar os participantes. O costelão terá o custo de R$ 20,00 e será necessário levar pratos e talheres.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação