É HOJE: Mais de 1.000 profissionais são esperados na Conferência Municipal de Educação

Evento inicia às 19h, no auditório da AVEC, em Vilhena, com a palestra de Daniel Godri

Está marcada, para hoje (quarta-feira, 25), a abertura da 1ª Conferência Municipal de Educação 2017, que trará três palestrantes para ministrar temas voltados ao público-alvo da rede de ensino do município de Vilhena.

De acordo com a secretária de educação, professora Raquel Donadon, a conferência vai até esta quinta-feira, 26, e tem como objetivo a capacitação dos servidores que trabalham em diversos setores das escolas municipais.

Raquel Donadon informou que a equipe da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) está aguardando mais de 1000 profissionais para participar da formação. “O palestrante Daniel Godri fará a abertura; ele é considerado um dos maiores conferencistas do país, e estará falando com nossos servidores sobre liderança e trabalho em equipe”, explicou a representante da pasta da educação.

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) que está acompanhando de perto a organização da conferência, pontuou que essa capacitação faz parte das estratégias de avanços ao setor educacional. “Teremos três palestrantes de renome, o Daniel Godri, Marta Chaves e Hamiltom Werneck, conhecidos pela aplicação das técnicas do aprendizado e área motivacional. É investimento para aqueles que trabalham dia-a-dia com nossas crianças”, finalizou.

O PALESTRANTE

Eleito segundo melhor palestrante no ranking brasileiro no mercado de palestras, Daniel Godri é ex-professor de Marketing da Pontifícia Universidade Católica do Paraná; ex-coordenador de Marketing do curso de Pós-graduação da Business School FAE; Faculdade Católica de Administração e Economia. O palestrante também é apresentador do Programa Desenvolvendo Talentos, pela TV Canção Nova. É autor de diversos livros, sendo um deles: “Conquistar e Manter Clientes” (82º edição).

Texto e foto: Assessoria