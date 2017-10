“Miss Vilhena Infantil Mirim 2017” conta como foi receber o titulo no concurso

Yasmin Labajos participou no último sábado, 21, do concurso “Miss Vilhena Infantil Mirim 2017” realizado pela Voggue Models, no Clube dos Idosos.

A ganhadora contou a equipe do Extra de Rondônia que foi a primeira vez que participou de um concurso, embora já havia desfilado outras vezes.

Segundo ela “não acreditava que poderia ser escolhida para miss, porque tinha muitas concorrentes e era meu primeiro concurso, ainda sou inexperiente”.

A menina também relata como foi saber que havia ganhado “Quando anunciaram o terceiro lugar, fiquei torcendo para ficar pelo menos no segundo, mas ai falaram o nome de outra menina e eu desisti. Estava um pouco distraída quando disseram que em primeiro havia sido eu. Quase não acreditei, foi muita emoção, eu não poderia imaginar que conseguiria o titulo”.

Yasmin finaliza dizendo que “as meninas que assim como eu tem o sonho de desfilar ou ser modelo, não desistam, pois assim como pude conseguir todos também poderão”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação