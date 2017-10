Nesta sexta-feira começa o rodeio de praia em Pimenteiras

Começa nesta sexta-feira, dia 27 e vai até 29 de outubro o 5° Rodeio de Praia da cidade de Pimenteiras do Oeste, são esperadas pessoas dos sete municípios do Cone Sul do estado de Rondônia para conferir a vasta programação do Rodeio e festa.

A organização do 5° Rodeio de Praia é da Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste através do prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) e da vice-prefeita Valeria Garcia (PP), o Rodeio de Praia realizado no município já se tornou um dos maiores eventos da região do Cone Sul do estado de Rondônia, pois reúne os sete municípios do Cone Sul.

O 5° Rodeio de Praia começa nesta sexta-feira dia 27 e vai até 29 de outubro no complexo turístico do município, onde é realizado todo ano o Festival de Praia. A realização é da Prefeitura Municipal de Pimenteiras junto com a Câmara Municipal de Vereadores.

O Município de Pimenteiras abre suas portas pela quinta vez nesta sexta-feira (27) para receber os visitantes para prestigiarem o 5° Rodeio de Praia de Pimenteiras. O Município receberá os maiores nomes do rodeio profissional do Cone Sul e para não perder o costume a organização promete emoções e apresentando uma boiada de primeira que ainda vai dar emoções nas montarias de touros e montaria de carneiros para crianças.

CAVALGADA:

No sábado (28) acontece o tradicional almoço e a cavalgada que marcará o inicio do 5ª edição do Rodeio de Praia, na região da Beira do Rio Guaporé. São esperados mais de 400 cavaleiros, que irão percorrer as principais vias de Pimenteiras.

A concentração dos cavaleiros será na Linha 11 km 5,5 no sitio Cia de Rodeio Nova Era de propriedade da vice-prefeita Valeria Garcia. A saída está prevista a partir de 1h da tarde. O evento contará com apoio de alguns órgãos da segurança como a Polícia Militar.

Os participantes irão percorrer algumas das principais ruas e avenidas de Pimenteiras, e seguirão até o complexo turístico do município, mostrando os costumes e o estilo da vida do homem do campo.

A premiação da montaria em touros é do primeiro a quinto colocado:

1° Colocado R$. 2.000,00, patrocinado pelo Prefeito Vino e vice-prefeita Valeria Garcia.

2° Colocado R$. 1.000,00, patrocinado pelos vereadores Jesus Reginaldo, Luiz Carlos, Rafael Souza, Ramon, Adimilson Keki, Clóvis Leiteiro, Dôra, Enfermeira Daiana e Euzito de Brito.

3° Colocado R$. 700,00, patrocinado pela empresa Matias & Teixeira.

4° Colocado R$. 500,00, patrocinado por Renan Back (Porto Velho).

5° Colocado R$. 300,00, patrocinado por Junior (Fazenda Paraíso).

Premiação de primeiro a terceiro colocado da montaria em Carneiros para crianças:

1° Colocado uma Bicicleta

2° Colocado um Tablet infantil

3° Colocado um Chapéu.

A programação segundo os organizadores é de sexta-feira (27) a domingo (29) com rodeio todos os dias e Show com o cantor Alexandro dos Teclados e domingo a grande final do Rodeio. Segundo a comissão organizadora tem uma área espacial para garantir todos os confortos dos espectadores.

Autor e foto: Wilmer Garcia