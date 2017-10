Prefeita visita EXTRA e enumera avanços nos 10 meses de sua gestão

Nesta terça-feira, 24, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que fez um breve balanço das realizações de sua administração nesses 10 meses de mandato e enumerou projetos para o futuro. Ela esteve acompanhada do ex-prefeito Melki Donadon, secretários municipais e assessores.

Rosani iniciou a entrevista dizendo no começo da gestão, teve muitas dificuldades por ter herdado um município em estado caótico. Porém, com ajuda de toda equipe, o primeiro passo foi colocar as finanças em ordem, e depois correu atrás de recursos para aplicar nas áreas mais necessitadas de forma emergencial.

A prefeita ressalta que o parque de máquinas da secretaria de obras estava totalmente sucateado, o Centro da Juventude sem atividades, a “vaca mecânica” desativada, entre outros projetos implantados na gestão de Melki Donadon, que comandou a prefeitura por dois mandatos, no início de 2000. “Mas, com muito trabalho, em três meses, a maioria dos problemas estava parcialmente solucionada”, avalia.

Harmonia com o Legislativo

A prefeita também enalteceu o relacionamento entre o Executivo e Legislativo, que na opinião dela “está ótimo”, com os vereadores trabalhando em parceria com a administração, demonstrando maturidade política.

De acordo com a prefeita, é dever do vereador fiscalizar as obras e as ações da prefeitura. E ela está de pleno acordo que eles fiscalizarem todos os setores para que haja harmonia e confirmem que o trabalho é sério em prol da comunidade vilhenense.

Saúde

Rosani também comentou sobre o setor de saúde pública, e com as melhorias e avanços no Hospital Regional de Vilhena (HRV). Ela garante a reestruturação da unidade, com a chegada de equipamentos novos que foram comprados, alguns já instalados e outros esperando.

“A saúde foi prioridade no começo da gestão, pois no HRV não tinha nem dipirona, quem dirá médicos. Hoje o setor não está 100%, mas estamos investindo de forma maciça para atender bem a comunidade. Além disso, estão empenhados R$ 2 milhões emenda do senador Valdir Raupp e R$ 300 mil da deputada Marinha Raupp para reforma do hospital”, pontuou.

Sobre o projeto de construção de um novo prédio para o HRV de Vilhena, Rosani informou que se reuniu com o deputado federal Lúcio Mosquini (PMDB), e que ele irá apresentar emenda de bancada no valor de R$ 100 milhões para execução da obra. “Porém, é sabido que toda emenda de bancada nunca é liberado o montante pedido, mas se conseguir que seja liberado de R$ 30 a R$ 40 milhões será um passo enorme para começar a construção de um novo prédio”, comemora.

A prefeita disse que o prédio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), construída no Setor 12, logo receberá os equipamentos necessários para começar a atender a comunidade, já que foi liberada pelo governador a verba do convênio. Entretanto, agora a próxima etapa é a licitação para comprar os equipamentos necessários. Rosani disse que, em breve, haverá mudanças em algumas secretarias, pois há necessidades de remanejamento de alguns colaboradores.

Asfalto

Com relação a obras de asfalto, sendo a Avenida Rondônia a mais almejada por empresários e comunidade do setor 19, a prefeita afirma seu compromisso com a obra e diz que está constantemente cobrando a empresa Projetus. Ela disse que a resposta do empresário é que ainda este ano a obra será concluída, pois a base já foi feita.

Sobre os 26 quilômetros de asfalto prometido pelo governador, que irá contemplar o bairro Cristo Rei, a prefeita informou que estará em audiência com Confúcio Moura, na próxima semana, para tratar desse assunto. Inclusive irá convidar os vereadores para formarem uma comitiva para reforçar a cobrança dos projetos em andamento para Vilhena.

Educação

Outro assunto destacada pela prefeita é referente ao setor educacional. Ela enumerou as escolas em execução: uma no Perobal e outra no Bairro Orleans, além de três creches que estão em construção e tem projetos para construção de mais seis escolas ainda nesta gestão. São mais de 11 milhões em obras.

Adversários políticos

Com relação à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada na Câmara de Vereadores para investigar suposto crime administrativo no uso de combustível na Semosp, que acabou sendo rejeitada em plenário, Rosani disse que “é normal na política ter adversários que não se conformam em ver o município prosperando através de uma administração limpa e transparente. Sempre terá aqueles que vão querer atrapalhar o bom andamento do serviço público”. Ela garante que foi instaurada sindicância e todas as informações foram levantadas, os envolvidos foram ouvidos e o caso foi concluído. Uma cópia do relatório final foi entregue ao delegado da Polícia Civil.

Casas e viagem à Brasília

Entre outros assuntos, Rosani Donadon disse que, em breve, serão entregues 300 casas no conjunto Maria Moura, e o projeto de mais 300 já estão aprovadas no Ministério das Cidades.

Ela finalizou fazendo um resumo da recente viagem à Brasília em companhia de um grupo de parlamentares. “Foi muito importante, pois gerou expectativa de liberação de emendas de quase R$ 25 milhões para atender várias áreas do município. Encerro minhas palavras dizendo que nossa gestão é democrática e participativa, e que estamos trabalhando muito em prol de melhorias na qualidade de vida dos vilhenenses. Já sentimos a mudança, o município avançou em todas as áreas e Vilhena é outra, certamente voltará a ser referência em Rondônia novamente”.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia