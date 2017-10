Rafael Andrade é anunciado técnico do Vilhenense Esportivo Clube

A diretoria do Vilhenense confirmou na tarde ontem terça-feira, 24, a contratação do técnico Rafael Andrade para a disputa do Campeonato Rondoniense 2018.

A informação foi confirmada pelo diretor esportivo do clube, Polidoro Labajos, mais conhecido como “Polico”.

O técnico tem 38 anos e acumula passagens em times como: Estrela do Norte-ES, Flamengo-SP, Grêmio Maringá-PR Lemense-SP, Nacional-PR, Paranavaí-PR e, por último estava no Arapongas-PR.

De acordo com Polidoro, o treinador desembarca na cidade de Vilhena no próximo dia 20 de novembro. O Vilhenense disputará pela primeira vez o Campeonato Rondoniense 2018. O clube terá como adversários: Barcelona, Real Ariquemes, Rondoniense, Genus, Ji-Paraná, Guajará e VEC

O vice-presidente do clube, Cássio Alves, disse a reportagem do Extra de Rondônia, além do técnico, alguns jogadores também estão confirmado no clube. Segundo Cássio, os atletas atualmente jogam em times de São Paulo, Santa Catarina, Paraná.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação