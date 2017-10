Secretaria de Agricultura recupera trechos em São Lourenço

A secretaria de Agricultura do município (SEMAGRI) intensificou nesta semana os trabalhos de recuperação e manutenção das estradas rurais do município de Vilhena.

Na tarde desta terça, 25, a equipe da pasta deslocou-se para a comunidade São Lourenço com o foco de recuperar, em média, de 80 quilômetros de estradas vicinais.

Os trabalhos consistem em cascalhamento e nivelamento das estradas vicinais, facilitando o trânsito de veículos, tais como carros, caminhões de leite e ônibus escolares.

De acordo com o secretário da pasta, Rogério Henrique, as chuvas que vêm acontecendo em Vilhena e nas redondezas nos últimos dias prejudicam o tráfego dos moradores da área rural.

“Sabemos que as estradas não apresentam boas condições. Neste sentido, a deputada estadual Rosangela Donadon fez o pedido e a nossa prefeita Rosani Donadon nos determinou que fosse feita um recuperação o mais rápido possível. Ficamos sabendo que anteriormente iam para a escola de carona com moradores em veículos menores ou até mesmo a pé. E hoje, graças as ações da nossa pasta, torna-se realidade o ônibus escolar na porta de cada um dos 48 alunos dessa localidade”, destacou o secretário.

De acordo com Rogério Henrique, a linha 85 é a próxima que receberá manutenção.

Texto e fotos: Assessoria