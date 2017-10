“TRÂNSITO SEGURO”: Policiais promovem conscientização de trânsito em Vilhena

Iniciada na última segunda-feira, 23, e com duração até novembro, acontece a Operação Trânsito Seguro, em Vilhena. O objetivo é promover maior conscientização e informar a sociedade sobre fiscalização e educação de trânsito a fim de garantir mais segurança dos cidadãos vilhenenses.

Operação

Em razão da necessidade de garantir maior segurança no trânsito no município, o Pelotão de Trânsito (PTRAN) iniciou policiamento ostensivo em diversos pontos da cidade e seguirá com a missão até o dia 23 de novembro.

Os policiais militares fiscalizam e orientam os cidadãos e motoristas acerca da utilização da faixa de pedestres, o uso correto e indispensável do capacete, a importância da utilização da cadeirinha veicular para criança e do cinto de segurança.

Os vilhenenses também são orientados sobre a circulação e estacionamento de caminhões nas vias urbanas de Vilhena entre outras situações no que tange à orientação sobre o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A operação tem finalidade preventiva e repressiva. Com orientação e fiscalização intensa tem como propósito prevenir ações delituosas e infracionais no trânsito, realizar a apreensão de veículos furtados e/ou roubados; além de estreitar o relacionamento entre a população e a Polícia Militar.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria